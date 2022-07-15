Минобороны показало работу российских мотострелков

Они выполняют боевую задачу

Российские мотострелки под прикрытием наших танков планомерно уничтожают бронетехнику противника. Кадрами выполнения боевой задачи поделилось Минобороны.

Разведку ведут с применением беспилотников, при обнаружении формирований неонацистов бойцы мотострелковой роты открывают огонь - 3-4 залпа из 100-миллиметровых орудий - и сразу смена позиции.

Их прикрывает Т-72 - при необходимости он быстро выходит на огневой рубеж и уничтожает танки противника, а российские экипажи БМП нейтрализуют опорный пункт боевиков. Поддержку формированиям мотострелков также оказывают наши гранатометчики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"