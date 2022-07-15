День взятия Бастилии завершился масштабным фейерверком

Национальный праздник в Париже отметили тысячи человек

Традиционным военным парадом и салютом у Эйфелевой башни отметили накануне День взятия Бастилии во Франции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Перед началом парада глава государства приветствовал военнослужащих на площади Согласия, проехав вдоль строя на армейском внедорожнике в сопровождении кавалерии и республиканских гвардейцев на мотоциклах.

Старт парада ознаменовало исполнение гимна Франции и пролет пилотажной группы "Патруль де Франс", окрасившей небо над Елисейскими полями в цвета флага пятой Республики. А вечером на Марсовом поле и ближайших набережных собралось более 70 тысяч человек, чтобы посмотреть красочный фейерверк.

Полиция усилила меры безопасности, так как днем в четверг правоохранители уже столкнулись с активистами движения "Желтые жилеты", которые вышли на улицы с протестами против политики властей и пронесли по центру Парижа гроб.

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