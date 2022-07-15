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Дрон сбросил взрывное устройство на город в Белгородской области

08:21
  • пятница
  • 15 июля 2022

Повреждено здание библиотеки

Взрывное устройство сбросил дрон на приграничный Грайворон в Белгородской области. В результате ночной атаки повреждено здание библиотеки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Есть небольшие разрушения. Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы… Самое главное - пострадавших нет, со всем остальным справимся", - написал Гладков в Telegram.

Губернатор уточнил, что самодельное взрывное устройство было сброшено с квадрокоптера. Здание библиотеки начнут восстанавливать уже 15 июля, сейчас оценивается ущерб.

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