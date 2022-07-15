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Посольство США в Киеве посоветовало американцам срочно уехать с Украины

08:45
  • пятница
  • 15 июля 2022

Предлагается использовать все доступные варианты транспорта

Гражданам США рекомендуют немедленно покинуть Украину. Американское посольство в Киеве, распространившее предупреждение, объясняет свой призыв соображениями безопасности.

Посольство США в Киеве вновь заработало
Посольство США вновь призвало американцев покинуть Украину

"Посольство США призывает американских граждан не отправляться на Украину, а тех, кто находится на Украине, — немедленно покинуть ее, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно", — говорится в сообщении на официальном сайте дипмиссии.

Американцы оценили ситуацию на Украине как крайне нестабильную, подчеркивается, что условия могут резко ухудшиться. Тем гражданам США, которые еще не успели уехать, советуют избегать участия в различных мероприятиях и крупных скоплений людей. А после громких взрывов или звуков сирен воздушной тревоги – сразу искать убежище.

Призыв дипмиссии США прокомментировали в МИД России. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, американцы забыли упомянуть, что Вашингтон сам провоцирует продолжение конфликта на Украине, передавая Киеву различные системы вооружения.

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