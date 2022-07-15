Обстрел со стороны Украины повредил ЛЭП в брянском селе

На месте работают оперативные службы

Приграничное село Некислицы Севского района Брянской области рано утром обстреляли со стороны Украины. В результате повреждена линия электропередачи, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", - написал Богомаз в Telegram.

Севский район расположен на юго-востоке Брянской области, граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. Его уже обстреливали ВСУ 6 июля, тогда тоже повредили линию электропередачи. На место инцидента уже отправилась бригада электриков.

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