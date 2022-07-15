ВСУ не прекращают обстрелы

Утром киевские силовики открыли огонь по городу Ясиноватая. Выпустили несколько ракет из реактивных систем "Град". Ранен мирный житель. Ночью ВСУ обстреляли Донецк и пригороды боеприпасами образца НАТО. За сутки в ДНР погибли 2 человека. Российские военные и подразделения народных республик Донбасса подавляют огневые точки противника и продолжают освобождать населённые пункты от националистов.

Слаженная работа российской мотострелковой роты, усиленной танковым взводом. Боевая машина Т-72Б3, выехав из укрытия, ведет огонь по бронетехнике и пехоте противника. К стрельбе подключаются БМП-3.

Несколько выстрелов, и экипаж меняет позицию, чтобы уйти от ответного огня. Пламя в лесопосадке – это горящий танк ВСУ. Неприятель вынужден отступить. Союзные войска развивают наступление на Соледар – это уже Донецкая народная республика. Освобождены восточные подступы: села Триполье и Владимировка.

Этой ночью и утром ВСУ вновь бомбили Стаханов – город в 50 километрах от Луганска. Сообщают, что по населенному пункту выпустили 6 ракет из американской РСЗО "Хаймарс". Сигналы тревоги звучали в Алчевске. Активно работали системы ПВО в Донецкой народной республике.

Под обстрелы вновь попали жилые дома. В Куйбышевском районе Донецка ранены трое мирных граждан. Российские военные получили сведения, что противник по-прежнему активно использует гражданские объекты. Так, в Николаеве подразделения ВСУ расположились в здании лицея, а во дворе учебного заведения разместили артиллерию. По периметру выставили блокпосты, подходы заминировали. Местных жителей об этом, конечно, не предупредили.

В Харькове боевики занимают многоэтажки - на нижних и верхних этажах они размещают опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах - РСЗО и бронетехнику. Кроме того, стало известно, что в ряды ВСУ практически насильно призывают всех мужчин - даже тех, кто по состоянию здоровья просто не может нести военную службу.

На освобожденной территории спасатели и военные продолжают разминирование – в общей сложности, обезврежено уже больше 45 тысяч взрывоопасных предметов. Автоцистернами сотрудники МЧС России доставляют питьевую и техническую воду туда, где водопроводы только предстоит починить.

В восстановлении Луганска помогает российская столица. Вместе со стройматериалами в город прибыли и рабочие бригады "Мосводоканала". Они ремонтируют фасады и кровли многоквартирных домов. Меняют чердачные стропила и старый шифер, штукатурят и красят стены.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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