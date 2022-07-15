В Подмосковье приехали более 100 детей-сирот из ДНР

Все они нашли любящие семьи

Более 100 детей-сирот из ДНР прибыли в Подмосковье. Их уже ждут новые семьи по всей России. Совсем скоро ребят передадут любящим неравнодушным людям, которые окружат их вниманием и заботой, а также помогут забыть все невзгоды, что им пришлось пережить. Подбор приёмных семей проводился очень тщательно, учитывались потребности каждого ребёнка.

С заметным волнением Татьяна смотрит в даль. В ожидании поезда главная забота - пересчитать воздушные шары, плюшевые игрушки. Важно, чтобы всем хватило. Когда поезда подходит к перрону, взрослые и дети бросаются друг к другу в объятья. Заметно - встреча долгожданная. Багаж получен, процессия движется к машине.

Мальчишки и девчонки оглядываются по сторонам. В Москве - первый раз. Что вокруг безопасно и не надо передвигаться перебежками, вздрагивать от разрывов снарядов, они еще не привыкли. Но впечатления берут верх. Проскальзывают улыбки, слышится заливистый смех. Переступая порог нового дома, заметно волнуются. Ребята жили в разных социальных учреждениях - кто в Курской области, кто-то в Ростове-на-Дону, в ДНР. Теперь все рядом - под одной крышей.

Свежие овощи, фрукты, горячий обед! От разносолов разбегаются глаза. Руки тянутся к сладостям. Домашняя еда - давно забытая на вкус, потому суп доедают до последней ложки. После спешат разглядывать свои комнаты. Светлые, уютные. В них много игрушек, книг. Новые приёмные мама и папа Татьяна и Дмитрий воспитывают двух родных детей. Уверены - все вместе жить будут дружно. Но сначала нужно встретить двух девочек - сёстры прилетают самолётом.

Вот теперь все в сборе. Маленькие Люда и Вера не отпускают своих родителей. Когда в семье 9 детей, их нельзя разлучать, потому найти взрослых, готовых принять к себе сразу такое количество детей, случай исключительный. Большой семье, в которой младшему 3 года, а старшему - 15, власти обещают оказывать всестороннюю помощь.

"Мы сейчас собираем 108 детей, которые поедут в 6 регионов. Надо отдать должное нашим замечательным российским семьям, которые самоотверженно, имея уже по несколько детей, были готовы принять, и уже сегодня начали принимать детей. Завтра часть ребятишек поедут в Тулу, в Калугу, в ЯНАО. Сегодня уже [их] забрали Москва и Московская область", - рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

108 сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, силами детского омбудсмена приехали в Россию из ДНР. Всем нашли любящие семьи.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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