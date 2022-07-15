МИД: односторонние санкции Запада приведут к глобальной рецессии

Страны усомнились в эффективности ограничений

Попытки западных стран раскрутить спираль односторонних санкций против России приведут к глобальной рецессии. Об этом предупредили в нашем МИДе. Так, инфляция в США уже бьет рекорды 40-летней давности. А цены на электроэнергию в ЕС достигли исторического максимума. Столкнувшись с непредвиденными трудностями, на Западе все чаще начинают звучать предложения о более взвешенном подходе к политике рестрикций.

Приобретать российские удобрения тайком, в обход собственных санкций, Вашингтону за эти месяцы, очевидно, надоело. Пришлось в некотором роде смягчить гнев. Минфин США на своём официальном сайте публикует поправки к действующим рестрикциям. Для целого ряда товаров и секторов экономики теперь сделано исключение.

Вывел из-под санкций Вашингтон и бывшую "дочку" Газпрома на территории Германии. Все транзакции с этой компанией теперь официально разрешены до середины декабря. Впрочем, подобный шаг вовсе не означает, что Белый дом отказывается от своей антироссийской политики. Помощь Украине продолжится. В том числе и военная. Благо, Палата представителей США одобрила проект нового оборонного бюджета. Рассчитан он с использованием рекордных 840 миллиардов долларов. Журналисты западных изданий, однако, всё чаще сообщают: аппетиты Киева растут в геометрической прогрессии и удовлетворить их должным образом не могут уже даже западные кураторы:

"Большая часть западной обороны за последние 20 лет была направлена на борьбу с повстанцами на Ближнем Востоке, а не на подготовку к тяжелым танковым и артиллерийским сражениям, таким как на Украине. В Великобритании из-за низких запасов гаубиц недавно пришлось покупать гаубицы у третьей стороны для отправки на Украину. По некоторым сообщениям, это был частный бельгийский дилер. Пентагон же работает только с пятью основными оборонными подрядчиками; в 1990-х их было 51".

Да и к тому же в Европе сейчас своих проблем хватает, чтобы ещё думать, откуда взять оружие для Киева. Минобороны Венгрии усиливает армию. Правительство же вводит энергетическое ЧП. В стране действует запрет на вывоз любого топлива - даже дров.

Будапешт, в отличие от многих соседей по континенту, начал готовиться к зиме заранее. Там всерьёз планируют увеличить добычу угля, а ещё продумывают альтернативные маршруты для ядерного топлива из России. Острый кризис из-за нехватки энергоресурсов переживает и Германия. Британская "Телеграф" в своём материале всю вину возлагает на канцлера Олафа Шольца – мол, он был недостаточно твёрд во внешней политике и слишком пытался угодить одновременно России и НАТО. А теперь всё больше немцев выступают против агрессивной риторики в адрес Москвы. Слабеет и общественная поддержка Киева:

"Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России. Репутация Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, и две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность".

Стабилизировать цены на энергетическом рынке пытаются в Вашингтоне. Ради этого Джо Байден, собственно, и отправился на Ближний Восток. Самая главная точка маршрута американского президента - Саудовская Аравия. В Эр-Рияде глава Белого дома планирует всё же сломить упорство королевской семьи и убедить тех увеличить добычу чёрного золота. Видимо, встречу с саудовским монархом Байден ждёт слишком сильно - начал репетировать приветствие, ещё находясь в Израиле. В кадр вновь попал момент, как американский лидер протягивает руку несуществующему собеседнику.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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