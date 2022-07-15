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Россия намерена создать свой эталонный сорт нефти

11:45
  • пятница
  • 15 июля 2022

Таким образом страна защитится от ограничений

Россия в целях защиты от санкций может создать свой эталонный сорт нефти. Он не будет зависеть от стоимости других марок, таких, как западная Brent. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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Журналисты выяснили, что ключевые российские министерства, нефтедобытчики и Центральный банк планируют приступить к продаже нефти на национальной платформе. Её могут запустить в октябре.

Москва будет работать над привлечением иностранных партнёров, чтобы достичь желаемых объёмов торговли. И уже к июлю следующего года сформируются ценовые ориентиры. По словам авторов статьи, главная цель - оказать противодействие внешнему влиянию и давлению Запада.

Напомним, что эмбарго Евросоюза и США на закупки российской нефти привело к резкому росту цен на топливо. Многие страны несут большие убытки, растёт инфляция. При этом Москва перенаправила крупные объёмы сырья на другие рынки и даже повысила доходы.

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