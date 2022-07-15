Россия намерена создать свой эталонный сорт нефти

Таким образом страна защитится от ограничений

Россия в целях защиты от санкций может создать свой эталонный сорт нефти. Он не будет зависеть от стоимости других марок, таких, как западная Brent. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Журналисты выяснили, что ключевые российские министерства, нефтедобытчики и Центральный банк планируют приступить к продаже нефти на национальной платформе. Её могут запустить в октябре.

Москва будет работать над привлечением иностранных партнёров, чтобы достичь желаемых объёмов торговли. И уже к июлю следующего года сформируются ценовые ориентиры. По словам авторов статьи, главная цель - оказать противодействие внешнему влиянию и давлению Запада.

Напомним, что эмбарго Евросоюза и США на закупки российской нефти привело к резкому росту цен на топливо. Многие страны несут большие убытки, растёт инфляция. При этом Москва перенаправила крупные объёмы сырья на другие рынки и даже повысила доходы.

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