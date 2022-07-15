В Крыму стартовал сбор персиков

Их отвозят во множество городов

Белый лебедь, Кардинал, Рэдхевен - свыше 30 сортов вкусных сочных персиков предлагают покупателям крымские аграрии. В этом году они планируют собрать около двух тысяч тонн урожая. Сладкий плод весьма неприхотлив и доступен на прилавках с июня и практически до середины осени.

Провернуть и оторвать – персики требуют нежного подхода. Иначе любое чересчур сильное нажатие испортит его внешний товарный вид. Уже через пару часов он почернеет. Так что до рынка не доедет. Нужно срочно съесть!

Сборщики так и делают. Они могут наслаждаться фруктами столько, сколько захотят – это бонус, помимо оплаты.

Крымские персики везут в крупные города европейской части России. А самые толстошкурые сорта отправляют в Сибирь. Главный рынок сбыта, конечно, местный. Посещаемость полуострова даже в период пандемии не опускалась ниже 6 миллионов. Белый лебедь, сочный, пушистый ранний – самые известные местные сорта сейчас не в моде. Вместо них на рынках теперь выращивают более транспортабельные: Кардинал, Фаворит, Редхевен и другие.

"У нас более 30 сортов персика. Сбор начинается от самых ранних - с середины июня, даже в отдельные годы это было и раньше, и до конца сентября – начала октября", - рассказал генеральный директор Алексей Наседкин.

Этот интенсивный сад в 70 гектаров практически не требует ухода. Плодородная долина реки Качи питает почву, а горы защищают урожай от ветров и перепадов температуры – это самые идеальные условия для выращивания персика на полуострове.

Что такое крымский персик, до конца недели можно узнать в Москве. Ароматный фрукт на гастрономическом фестивале "Вкусы России" уже третий год подряд представляет полуостров.

"Наш крымский климат и вулканический грунт придают этому персику необычные вкусовые качества, наполняя его всеми микро и макроэлементами. Персик вызревает и получается очень сладкий, вкусный", - рассказала председатель кооператива Альзара Седаметова.

На полуострове персики выращивают 14 предприятий, и это не считая личных садов. В этом сезоне аграрии планируют собрать почти 2 тысячи тонн.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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