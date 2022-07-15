Число случаев COVID-19 в мире превысило 560 миллионов

Франция по этому показателю почти сравнялась с Бразилией

Число случаев COVID-19 в мире превысило 560,3 миллиона. Последние данные по ситуации с коронавирусом приводит американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной экспертами на утро 15 июля, за время с начала пандемии в мире зарегистрировано 560 360 782 заболевших COVID-19. Скончались 6 365 557 пациентов с коронавирусом.

В США, которые занимают первое место в списке, выявлено 89 294 240 случаев заболевания. За ними следует Индия, где зарегистрировано 43 710 027 заразившихся коронавирусом. В Бразилии, которая на третьей строчке в перечне, зафиксировано 33 142 158 случаев COVID-19, ее почти догнала Франция с показателем 32 881 645, сообщает сайт университета.

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