Запрет на полеты на юг России продлили до 24 июля

Режим ограничений касается 11 аэропортов

Росавиация продлила режим ограничений на полеты авиакомпаний в 11 аэропортов юга и центральной части России. Он будет действовать до 24 июля.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля", - говорится в сообщении ведомства.

Полеты авиакомпаний в города южных и центральных российских регионов ограничены с 24 февраля. Запрет касается аэропортов Анапы, Симферополя, Геленджика, Краснодара, Элисты, Ростова-на-Дону, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска и Липецка, передает РИА Новости.

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