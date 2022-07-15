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Джонсон выступил против лидера премьерской гонки

10:25
  • пятница
  • 15 июля 2022

У главы кабмина личные счеты

Уходящий в отставку британский глава кабмина Борис Джонсон выступил против фаворита премьерской гонки экс-главы Минфина Риши Сунака.
Борис Джонсон объявил об отставке

Джонсон попросил выбывших из гонки на пост его преемника поддержать любую кандидатуру, кроме Сунака, пишет The Times со ссылкой на источники. Собеседники газеты утверждают, что Джонсон зол на Сунака из-за того, что он одним из первых покинул кабинет Джонсона, положив начало его развалу.

Джонсон подчеркнул, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов. Однако намекнул, что Сунак не должен стать премьером Британии.

7 июля британский премьер Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

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