Россия отменила антиковидные ограничения на пересечение сухопутной границы

Постановление подписал премьер Михаил Мишустин

Ограничения на пересечение сухопутной границы России, введенные из-за распространения коронавируса, отменены с 15 июля. Решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Антиковидные меры на российской границе были введены в марте 2020 года. Однако с 14 июня 2022-го были сняты ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. Некоторые меры продолжали действовать при въезде наземными видами транспорта.

В предыдущей версии постановления Роспотребнадзора было указано, что при посадке в самолет, выполняющий международные перевозки в Россию, иностранные граждане должны были представить отрицательный результат ПЦР-теста. Исключение составляли граждане государств - членов ЕАЭС, въезжающие на российскую территорию через сухопутный участок государственной границы, напоминает ТАСС.

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