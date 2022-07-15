ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия отменила антиковидные ограничения на пересечение сухопутной границы

10:25
  • пятница
  • 15 июля 2022

Постановление подписал премьер Михаил Мишустин

Ограничения на пересечение сухопутной границы России, введенные из-за распространения коронавируса, отменены с 15 июля. Решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Россия с 15 июля снимает коронавирусные ограничения на пересечение границы
Грузия закрыла сухопутную границу с Россией

Антиковидные меры на российской границе были введены в марте 2020 года. Однако с 14 июня 2022-го были сняты ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. Некоторые меры продолжали действовать при въезде наземными видами транспорта.

В предыдущей версии постановления Роспотребнадзора было указано, что при посадке в самолет, выполняющий международные перевозки в Россию, иностранные граждане должны были представить отрицательный результат ПЦР-теста. Исключение составляли граждане государств - членов ЕАЭС, въезжающие на российскую территорию через сухопутный участок государственной границы, напоминает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Стоп
Стоп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.