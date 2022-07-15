Тимати купил российский Starbucks

Совладельцами станут предприниматели Пинский и компания "Синдика"

Новыми владельцами российской сети кофеен американской компании Starbucks станут Тимур Юнусов, более известный как Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания "Синдика". Информацию предоставил изданию Forbes сам Пинский.

Переговоры с прежними владельцами кофеен велись еще в марте. Позже стало известно, что основатель компании Pinskiy&Co завершает сделку по покупке Starbucks в России, с правом занять помещения сети, но без использования бренда. Условий сделки Пинский не раскрыл.

"Судя по тому, что сейчас закрываем сделку, то сделали самое правильное предложение", - цитирует Антона Пинского Forbes.

23 мая американская сеть кофеен Starbucks заявила о решении уйти с российского рынка. Сеть кофеен заверила, что продолжит оказывать поддержку сотрудникам в России. Сообщается, что около 2 тысяч сотрудников сети сохранят свои рабочие места при новых владельцах.

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