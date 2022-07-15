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Пугачева тайно прилетала в Москву без Галкина

10:55
  • пятница
  • 15 июля 2022

Официального подтверждения этой информации нет

Алла Пугачева тайно посетила Москву по дороге из Израиля в Латвию. Сама Примадонна эту информацию никак не комментирует.

О том, что Пугачева без мужа Максима Галкина побывала в столице, сообщил портал Woman.ru со ссылкой на журналиста Антона Беккужева. Сам он при этом ссылается на своих знакомых, которые якобы видели певицу в Москве.

"Ранее Пугачева говорила, что не собирается засиживаться в Израиле, она хотела прилететь и в Россию, могла заехать и в Юрмалу", - заявил Беккужев.

Зачем Алла Пугачева приезжала в Россию – неизвестно. Ранее она говорила, что ее дети продолжат обучение в российской школе, поэтому не исключено, что певица решала вопросы, связанные с образованием.

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным уехали из России сразу после начала специальной военной операции. Звездное семейство обосновалось в Израиле. Недавно, как сообщали СМИ, Пугачева с Галкиным переехали в Юрмалу.

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