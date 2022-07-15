Собянин утвердил дополнительные меры поддержки медицинских и образовательных организаций

Они освобождены от арендной платы до получения лицензий

Медицинские и образовательные организации получат дополнительную поддержку от столичных властей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Правительство Москвы установило дополнительную льготу для медицинских и образовательных организаций, которым предоставляются городские нежилые помещения - освобождение от арендной платы до получения лицензий на осуществление соответствующей деятельности, но не более шести месяцев", - сообщили в столичной мэрии.

Сдаваемые в аренду помещения, как правило, требуют проведения ремонта. Только после этого арендаторы могут получить соответствующие лицензии и приступить к профильной деятельности. Новая льгота, освобождающая от уплаты аренды до получения лицензии, позволит снизить первоначальные затраты медицинских и образовательных организаций и, таким образом, станет дополнительным стимулом для привлечения инвестиций в эту сферу.

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