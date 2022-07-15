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Доказательства массового дезертирства десантников из ВСУ найдены в ЛНР

11:06
  • пятница
  • 15 июля 2022

Военнослужащие бегут с передовой при первой возможности

Спецназовцы Росгвардии обнаружили в ЛНР доказательства массового дезертирства в подразделениях ВСУ. Росгвардейцы нашли рапорты командира 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126. Согласно этим документам, с апреля по июнь 2022 года десятки солдат и сержантов самовольно покинули передний край обороны.

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"Украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью, в том числе не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам. Их поиски по месту проживания тоже не приносят результатов, на связь они не выходят", - приводит сообщение Росгвардии ТАСС.

В ведомстве отметили, что найдены десятки рапортов командира 2-го парашютно-десантного батальона ВСУ. В документах указаны фамилии, имена, воинские должности и звания дезертиров.

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