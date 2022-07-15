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Орбан: Европа задыхается от антироссийского выстрела в легкие

11:18
  • пятница
  • 15 июля 2022

Простым европейцам следует держаться за свои рабочие места

Политика антироссийских санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы выстрелила себе в легкие и теперь задыхается.
Премьер Венгрии: Европа из-за санкций пляшет на грани кризиса

Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Страны Европы должны пересмотреть свою политику, поскольку санкции бьют в первую очередь по ним самим.

"Должен сказать, что сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, поэтому она сейчас везде задыхается", - заявил Орбан в эфире национального венгерского радио Kossuth.

Премьер посоветовал всем, у кого есть работа, ценить ее, поскольку в ближайшие месяцы в Европе ожидается экономический спад.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что заменить нефть и газ из России невозможно.

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