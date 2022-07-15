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Актер Анатолий Белый подтвердил отъезд из России

11:27
  • пятница
  • 15 июля 2022

Актер уволился из МХТ

Анатолий Белый подтвердил информацию об увольнении из МХТ и отъезде из России. В своих соцсетях он заявил, что уход из театра дался ему тяжело.

"Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью", — написал актер.

По его словам, причиной увольнение стало болезненное отношение к происходящему в стране и мире. Из-за своей позиции он рассорился со многими друзьями.

Об отъезде Анатолия Белого стало известно 13 июля. В спектаклях МХТ его заменит Константин Хабенский.

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