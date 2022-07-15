ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Еврокомиссия подает в суд на Венгрию за запрет в стране ЛГБТ-пропаганды

11:36
  • пятница
  • 15 июля 2022

Принятый Будапештом закон качается только нессовершеннолетних

Еврокомиссия готовит иск против Венгрии в суд Евросоюза. Претензии к Будапешту касаются принятого венгерскими властями в 2021 году закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

Власти Венгрии призвали начать переговоры с Россией
"Ни разу не поблагодарили": власти Венгрии пристыдили украинцев

В Венгрии запрещается включать в учебные материалы и телевизионные шоу для детей демонстрацию однополых отношений. Кроме того, в рекламе, нацеленной на аудиторию младше 18 лет, запрещено упоминать о гомосексуализме, а занятия по половому воспитанию могут проводить только организации, внесенные в официальный реестр, передает Reuters.

В Брюсселе считают, что венгерский закон противоречит нормам ЕС и нарушает права человека. Будапешт, в свою очередь, подчеркивает, что эти нормы не ограничивают прав ЛГБТ-сообщества, а касаются лишь сексуального просвещения детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ЛГБТ
ЛГБТ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.