Еврокомиссия подает в суд на Венгрию за запрет в стране ЛГБТ-пропаганды

Принятый Будапештом закон качается только нессовершеннолетних

Еврокомиссия готовит иск против Венгрии в суд Евросоюза. Претензии к Будапешту касаются принятого венгерскими властями в 2021 году закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

В Венгрии запрещается включать в учебные материалы и телевизионные шоу для детей демонстрацию однополых отношений. Кроме того, в рекламе, нацеленной на аудиторию младше 18 лет, запрещено упоминать о гомосексуализме, а занятия по половому воспитанию могут проводить только организации, внесенные в официальный реестр, передает Reuters.

В Брюсселе считают, что венгерский закон противоречит нормам ЕС и нарушает права человека. Будапешт, в свою очередь, подчеркивает, что эти нормы не ограничивают прав ЛГБТ-сообщества, а касаются лишь сексуального просвещения детей.

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