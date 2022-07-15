Россияне стали больше пить

Выросли продажи почти всех видов алкоголя

Уровень розничной продажи водки в России в июне вырос на 10,6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

Продажи водки в июне составили 6,05 млн декалитров. За первое полугодие розничная продажа водки выросла на 7,5% до 36,7 млн декалитров.

Растет продажа не только водки. Так, продажи коньяка увеличились в июне на 8,9%, за шесть месяцев - на 3,5%, до 5,8 млн декалитров. Шампанских и игристых вин в июне россияне купили 1,4 млн декалитров, что на 10,1% больше, чем годом ранее (за первое полугодие рост 6,35).

Продажа слабоалкогольных напитков крепостью не более 9 градусов в июне выросла в 1,6 раза, до 1,2 млн декалитров (за полугодие - почти в 1,8 раза, до 7,04 млн декалитров).

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