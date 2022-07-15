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На Ирину Шейк обрушилась волна негатива из-за фото с оливье

12:17
  • пятница
  • 15 июля 2022

Пользователей возмутила буква Z

Пользователи Сети разглядели поддержку военной спецоперации России на Украине на фото супермодели Ирины Шейк.

Россиянка выложила в соцсеть фотографии бани и тарелки с салатом оливье с подписью "Russianzz on Wednaday" (русские в среду). До начала военной спецоперации добавление буквы "Z" означало что-то очень крутое и вкусное, сейчас же у западной аудитории она взывает волну негатива.

В Сети потребовали у мировых брендов отказаться от работы с Шейк.

"Я очень надеюсь, что бренды пересмотрят свое решение о сотрудничестве с ней, когда Россия использует Z для убийства украинцев", – написала в соцсети украинская журналистка Мария Романенко.

Сама Ирина пока никак не отреагировала на агрессию со стороны подписчиков.

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