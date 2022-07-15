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Командование ВСУ приказало подразделениям покинуть Северск

12:15
  • пятница
  • 15 июля 2022

Позиции следует покидать скрытно

Командование Вооруженных сил Украины решило вывести войска из Северска. Подразделениям приказано покидать позиции скрытно,  сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

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"Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населенного пункта Северск", - написал Марочко в Telegram.

Согласно боевому распоряжению украинские боевики должны покидать позиции скрытно, отходить мелкими группами. Еще до того, как стало известно о распоряжении украинского команования, Марочко сообщал, что некоторые подразделения ВСУ самовольно оставляют свои позиции в районе Соледара и Северска. Сообщалось также о зачистке восточных районов Северска, которую проводят силы ДНР.

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