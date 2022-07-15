Командование ВСУ приказало подразделениям покинуть Северск

Позиции следует покидать скрытно

Командование Вооруженных сил Украины решило вывести войска из Северска. Подразделениям приказано покидать позиции скрытно, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населенного пункта Северск", - написал Марочко в Telegram.

Согласно боевому распоряжению украинские боевики должны покидать позиции скрытно, отходить мелкими группами. Еще до того, как стало известно о распоряжении украинского команования, Марочко сообщал, что некоторые подразделения ВСУ самовольно оставляют свои позиции в районе Соледара и Северска. Сообщалось также о зачистке восточных районов Северска, которую проводят силы ДНР.

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