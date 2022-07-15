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Минобороны заявило об "уничтожении участников совещания" в доме офицеров в Виннице

12:44
  • пятница
  • 15 июля 2022

По зданию ударили ракеты "Калибр"

Минобороны России сообщило об ударе ракетами по зданию гарнизонного дома офицеров в Виннице.

Атака была совершена 14 июля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр". На момент удара в здании проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков оружия, сообщил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара участники совещания уничтожены", - подчеркнул представитель Минобороны.

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