Депутаты утвердили Мантурова на пост вице-премьера

Парламентарии рассмотрели ряд важных социальных законопроектов

Целый ряд важных социальных законопроектов сегодня рассматривают депутаты на внеочередном заседании Госдумы. Инициативы были внесены после завершения весенней сессии, но парламентарии приняли решение обсудить и принять ключевые документы до осени.

На рассмотрении - законопроект о статусе ветерана для пограничников, которые участвуют в спецоперации по защите республик Донбасса. Ещё один документ позволит расширить возможности использования материнского капитала на оплату детских садов, которые открыли индивидуальные предприниматели.

Другой проект закона поможет бороться с мошенничеством. Будет усовершенствована система обмена информацией между Банком России и МВД. Также депутаты рассмотрели вопрос об утверждении Дениса Мантурова на должность зампредседателя правительства.

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