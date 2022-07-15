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Обвиняемый в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов доставлен в суд

14:59
  • пятница
  • 15 июля 2022

Ему изберут меру пресечения

В Хамовническом суде в пятницу изберут меру пресечения 46-летнему Дмитрию Перевозчикову. Мужчина обвиняется в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации в центре Москвы.
Долг в 30 тысяч: подробности убийства в офисе микрозаймов

Задержанного уже доставили в суд, в самое ближайшее время начнется заседание. Накануне мужчина в ходе допроса полностью признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

Преступление произошло в минувшее воскресенье. Обвиняемый зашел в отделение организации по выдаче микрокредитов и в упор расстрелял сотрудницу, которая ранее оформляла ему займ в 30 тысяч рублей. Вовремя закрыть его не получилось. Не исключено, что это и стало причиной убийства.

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