Обвиняемый в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов доставлен в суд

Ему изберут меру пресечения

В Хамовническом суде в пятницу изберут меру пресечения 46-летнему Дмитрию Перевозчикову. Мужчина обвиняется в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации в центре Москвы.

Задержанного уже доставили в суд, в самое ближайшее время начнется заседание. Накануне мужчина в ходе допроса полностью признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

Преступление произошло в минувшее воскресенье. Обвиняемый зашел в отделение организации по выдаче микрокредитов и в упор расстрелял сотрудницу, которая ранее оформляла ему займ в 30 тысяч рублей. Вовремя закрыть его не получилось. Не исключено, что это и стало причиной убийства.

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