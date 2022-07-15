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В Красносельском районе выполнили 50% работ по благоустройству

15:05
  • пятница
  • 15 июля 2022

Основные работы планируется завершить в сентябре

В Красносельском районе столицы комплексное благоустройство выполнено на 50 процентов. Работы идут на Новорязанской и Ольховской улицах, а также в прилегающих переулках, сообщает "ТВ Центр".

Специалисты обновляют асфальт, укладывают плитку, под землю убирают воздушные линии, готовят клумбы. В планах сделать парковочные карманы, установить остановки общественного транспорта, разбить газоны, высадить деревья и кустарники. Основные работы планируют завершить в сентябре.

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