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Парк Кусково ждет масштабное обновление

15:13
  • пятница
  • 15 июля 2022

Особое внимание будет уделено сохранению природы

Сохранить и преобразить! В парке Кусково идёт масштабная реабилитация. Приводят в порядок природную территорию, чтобы там стало комфортно не только посетителям, но и обитателям. Обновить предстоит все семь водоёмов и канал Большого Дворцового пруда. А вдоль дорожек сейчас убирают сухостой. Каким станет уникальный природный ландшафт?

Огороженные деревья, горы земли и повсюду — стройка. Прежних мест для гуляний не найти. Так сейчас выглядит большая часть лесопарка Кусково. Но уже к осени горожане смогут снова отдыхать здесь — и с не меньшим комфортом, чем, например, в Парке Горького.

Ну а пока тут здесь идет масштабная реабилитация. Особое внимание — сохранению природы. Первым делом чистят и рекультивируют систему прудов.  Также по всей территории парка рабочие прокладывают новые экологичные дорожки вместо тропинок. Благодаря особой технологии и мелкому гранитному покрытию они не задерживают влагу, а значит гулять по ним можно будет даже в дождливые дни. Сеть дорожек свяжет будущие социальные объекты парка — новые, старые и восстановленные.

Последние годы жители близлежащих районов ходили сюда на шашлыки. Отличное место — просторная поляна без деревьев. И не многие знали, что на самом деле это территория заброшенного стадиона "Фрезер", где в 50-е годы начинал свою спортивную карьеру легендарный советский футболист Эдуард Стрельцов.

Этот стадион в 30-х годах прошлого века построил московский завод режущих инструментов имени М.И. Калинина как тренировочную базу для своего футбольного клуба. В постсоветское время на его месте остались только две пары ворот. А сейчас власти города решили вернуть москвичам спортивный объект. Скоро здесь появится современное футбольное поле с трибунами, а также мини-футбольная площадка, которая зимой будет превращаться в каток. Построят беговые дорожки, два теннисных корта и зону для текбола.

Рядом со стадионом создадут памп-трек и скейт-трек. Его фигуры уже практически готовы. Также в лесопарке реконструируют Горбатый мост, обустроят мостики через Лесной ручей, оборудуют зоны для пикника и ресторанный дворик.

Новые детские площадки стилизуют под лесные объекты или дома сказочных персонажей — Бабы-Яги, Лешего, Водяного, Старичка-Боровичка.

Ксения Игнатова, Константин Чурашов, "ТВ Центр".

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