В Москве запустили масштабную программу для обучения врачей-онкологов

На базе кадрового центра Депздрава

В Москве на базе кадрового центра Департамента здравоохранения запустили масштабную программу для обучения врачей-онкологов.

В образовательном проекте - один базовый и 13 специализированных модулей. Первый уже прошли более 300 врачей-онкологов. Медики изучают современные алгоритмы маршрутизации и ведения пациентов. А также особенности работы в системе ЕМИАС и Московском городском канцер-регистре.

Кроме того, участники знакомятся с новейшими методами диагностики и лечения заболеваний. Причём, как в теории, так и на практике.

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