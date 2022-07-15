В "Шереметьево" задержали грузчика, укравшего 21 млн рублей

Ведется следствие

В аэропорту "Шереметьево" задержан грузчик, который украл из багажа пассажиров 21 миллион рублей. Он обчистил два чемодана рейса Москва - Бишкек, сообщает "ТВ Центр".

Злоумышленника вычислили благодаря камерам наблюдения. И задержали по горячим следами. Похищенное, а это почти 10 огромных пачек пятитысячных купюр, он прятал под футболкой.

Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает его возможную причастность к другим преступлениям, а также наличие сообщников.

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