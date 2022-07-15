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Жители Клинского района бьют тревогу из-за свалки медицинских отходов

15:15
  • пятница
  • 15 июля 2022

Делом уже заинтересовалась прокуратура

В Клинском районе Подмосковья вблизи жилых домов сжигают медицинские отходы. Запах гари местные жители ощущают не только днём. Ночью он усиливается ещё больше. О проблеме местные власти знают, но решений не принимают.

Этот высокий забор скрывает то, что на самом деле происходит на территории логистического центра. Ежедневно туда прибывают десятки грузовиков с мешками медицинских отходов. В основном, в них шприцы, пластиковая тара и стеклянные ампулы. Возвращаются машины уже пустыми, оставляя свой груз на территории. О том, что происходим потом, можно легко догадаться по резкому запаху гари.

"Там есть мешки с медицинскими отходами: чёрные, красные и белые. Самые опасные для людей, для окружающей среды, это мешки красного цвета, которые содержат биологические вещества, в которых отобраны образцы отходов, имеющие инфекционный характер. У нас тут экологическая бомба", - рассказал Михаил, председатель садоводческого товарищества.

Бомба замедленного действия - это результат работы небольшого частного   предприятия.  И теперь жители деревни вместо кислорода вынуждены  дышать копотью и смрадом.

Районные власти факт загрязнения воздуха подтверждают, виновник неприятного запаха установлен. Но помочь жителям пока нельзя. Предстоит долгая вереница проверок и согласований.

"Администрация незамедлительно выехала на место, запечатлела все факты, и мы направили обращение в контролирующие органы для проведения проверок", - сообщил и.о. уполномоченного сектора охраны окружающей среды администрации ГО Клин Дмитрий Шкода.   

Местные жители пытались и самостоятельно решить вопрос, поговорить с арендатором земель, но безуспешно. Пока мусорные бароны предпочитают общаться дистанционно, отказываясь предоставлять разрешающие документы.

Сейчас дачники и деревенские жители написали письма в Министерство экологии области и Роспотребнадзор. Специалисты должны сделать замеры воздуха и определить, превышена ли предельно допустимая концентрация вредных веществ. Заинтересовалась этой ситуацией и прокуратура. Ведомство получит результаты анализов и проверит законность самого факта сжигания отходов вблизи жилых домов.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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Свалки медицинских отходов
Свалки медицинских отходов
Свалки медицинских отходов
Свалки медицинских отходов
Свалки медицинских отходов
Свалки медицинских отходов
Свалки медицинских отходов
Свалки медицинских отходов
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