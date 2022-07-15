ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Речные прогулки стали доступны пассажирам "Доброго автобуса"

15:12
  • пятница
  • 15 июля 2022

Увидеть можно множество достопримечательностей

Участникам программы "Московское долголетие" стали доступны речные прогулки. Добраться до причала москвичам элегантного возраста помогает "Добрый автобус".

Пересадка занимает несколько минут. И вот отдыхающие уже располагаются на теплоходе. И отправляются в путешествие. Они увидят? как с воды выглядит парк "Зарядье", Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, памятник Петру Первому. А также современный культурный центр ГЭС-2. На всём протяжении экскурсии отдыхающих сопровождает аудиогид.

"Данный маршрут осуществляется круговой, он идёт от Третьяковского причала, они увидят и пройдут через водоотводный канал, не все теплоходы на Москве-реке данный маршрут могут осуществлять. Выходит из Водоотводного канала на так называемую Большую Московскую реку и увидят все непосредственно типовые достопримечательности Москвы", - рассказал генеральный директор компании Евгений Нагин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Проект "Московское долголетие"
Проект "Московское долголетие"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.