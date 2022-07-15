Речные прогулки стали доступны пассажирам "Доброго автобуса"

Увидеть можно множество достопримечательностей

Участникам программы "Московское долголетие" стали доступны речные прогулки. Добраться до причала москвичам элегантного возраста помогает "Добрый автобус".

Пересадка занимает несколько минут. И вот отдыхающие уже располагаются на теплоходе. И отправляются в путешествие. Они увидят? как с воды выглядит парк "Зарядье", Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, памятник Петру Первому. А также современный культурный центр ГЭС-2. На всём протяжении экскурсии отдыхающих сопровождает аудиогид.

"Данный маршрут осуществляется круговой, он идёт от Третьяковского причала, они увидят и пройдут через водоотводный канал, не все теплоходы на Москве-реке данный маршрут могут осуществлять. Выходит из Водоотводного канала на так называемую Большую Московскую реку и увидят все непосредственно типовые достопримечательности Москвы", - рассказал генеральный директор компании Евгений Нагин.

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