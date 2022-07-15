Джаз в Царицыно и картины и в Музее Востока: афиша на выходные в Москве

Запланировано множество мероприятий

Услышать японских барабанщиков, открыть для себя маргинальное искусство, а потом отдохнуть, прогуливаясь по аллеям в Царицыно. Кстати, совершать променад в этом огромном парке очень любили ещё Тютчев и Бунин. Правда, программа развлечений там почти полтора века назад была не столь разнообразной, как в предстоящие выходные.

Как запомнить середину лета? Тёплую, солнечную, энергичную? На помощь придут японские барабаны! Единственное в своём роде шоу в пятницу вечером в оранжерее на ВДНХ. В московских тропиках шумит освежающий ветер, слышатся раскаты грома. И оживают мечты. Благодаря молодым барабанщицам, прошедшим подготовку у сэнсэя из Страны Восходящего Солнца.

Свои сэнсэи - только московские - у участников Открытых студий на Винзаводе. Новый сезон творческих поисков молодых художников обещает быть жарким. Во всяком случае, участники настроены не только набраться опыта, но и удивить мир! Вступить в диалог с авторами может любой желающий. Учителя праздную публику не гоняют, а всячески приветствуют.

В Музее Востока - рассказ о том, с какими испытаниями может столкнуться по-настоящему одарённый человек. К столетию графика и живописца Жака Ихмальяна показывают более 200 его работ. Уроженец Стамбула, он был вынужден эмигрировать, скитаться по городам и странам. Но везде со страстью истинного творца набирался опыта и мастерства, щедро раздаривая свои работы. Не зря строчка из его стихотворения - "Стирая ржавчину с глаз" - стала очень точным названием выставки.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

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