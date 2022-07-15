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ВКС России уничтожили за сутки около 500 националистов

12:47
  • пятница
  • 15 июля 2022

В том числе до полусотни иностранных наемников

ВКС России нанесли точечные удары высокоточным оружием по местам дислокации националистического формирования "Правый сектор" в Артемовске на территории ДНР. Уничтожено около 300 националистов и бронетехника, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Также, по данным генерала, высокоточные удары были нанесены по объектам в Харькове.

"В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования "Кракен" в городе Харьков уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников", заявил Конашенков на брифинге.

Ликввидирован пункт временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе Щербаков в Запорожской области. Уничтожены более 70 боевиков ВСУ, еще столько же ликвидировано огнем артиллерии в районе запорожских населенных пунктов Луговое и Новоандреевка, передает ТВЦ.

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