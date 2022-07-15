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Журналист Евгений Киселев объявлен в розыск

12:57
  • пятница
  • 15 июля 2022

Он внесен в реестр физлиц-иноагентов

МВД объявило в розыск российского журналиста и медиаменеджера Евгения Киселева (признан физлицом-иноагентом – прим. ред.).

Карточка с его личными данными появилась в базе министерства внутренних дел.

Розыск ведется в рамках уголовного дела. По какой статье оно возбуждено, не уточняется.

Киселев - советский, российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, автор и ведущий программ на российских телеканалах НТВ, ТНТ, ТВ-6", а ныне - ведущий телеканала "Украина 24". В апреле 2022 года Минюст России внес Киселева в реестр физлиц-иноагентов.

Ранее МВД объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского.

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Журналист Евгений Киселев
Журналист Евгений Киселев
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