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В ДНР сообщили о смерти пленного британского наемника

13:22
  • пятница
  • 15 июля 2022

Причина смерти – хронические болезни и стресс

Хронические болезни и стресс стали причиной смерти в плену британского наемника Пола Ури. Во время первого медицинского осмотра после задержания британца силами ДНР у него выявили инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии, сообщила уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

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"Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался. С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь", — цитирует сообщение пресс-службы омбудсмена Донецкое агентство новостей.

Ури взяли в плен в апреле, при попытке прорыва через блокпост сил ДНР. Британец руководил боевыми операциями, занимался рекрутингом и обучением наемников для ВСУ. Профессиональный военный ранее участвовал в конфликтах в Афганистане, Ираке и Ливии.

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