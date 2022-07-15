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Бывший футболист "Спартака" скончался в возрасте 29 лет

13:44
  • пятница
  • 15 июля 2022

Он готовился к сезону

Бывший футболист "Спартака", полузащитник ФК "Зоркий" Александр Козлов скончался в 29 лет.
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По информации "Спорт-Экспресс", у футболиста оторвался тромб. Козлов готовился к сезону с подмосковным клубом "Зоркий" (Красногорск).

Московский "Спартак" выразил соболезнования родным и близким умершего футболиста.

"Сегодня ушел из жизни бывший нападающий "Спартака" Александр Козлов. Саше было всего 29 лет. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - сказано в сообщении пресс-службы "Спартака".

Козлов играл в "Спартаке" с 2010 по 2016 годы. За ФК сыграл 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

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