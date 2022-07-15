Песков отреагировал на кадровые перестановки в руководстве стран Европы

Москва не имеет к ним отношения

Россия не имеет отношения к кадровым изменениям в руководстве европейских стран.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Политические перестановки являются внутренним делом этих государств.

"Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран, мы не собираемся никак вмешиваться, не имеем к этому никакого отношения", - подчеркнул представитель Кремля.

7 июля британский премьер Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии.

14 июля премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что решил подать в отставку, но президент Италии Серджо Маттарелла не принял ее. В этот же день премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке по собственному желанию.

Кроме того, СМИ написали о возможной отставке канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за кризиса энергоснабжения в стране и той позиции, которую он занял, по ситуации вокруг Украины.

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