ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков отреагировал на кадровые перестановки в руководстве стран Европы

13:29
  • пятница
  • 15 июля 2022

Москва не имеет к ним отношения

Россия не имеет отношения к кадровым изменениям в руководстве европейских стран.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Политические перестановки являются внутренним делом этих государств.

"Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран, мы не собираемся никак вмешиваться, не имеем к этому никакого отношения", - подчеркнул представитель Кремля.

7 июля британский премьер Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии.

14 июля премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что решил подать в отставку, но президент Италии Серджо Маттарелла не принял ее.  В этот же день премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке по собственному желанию.

Кроме того, СМИ написали о возможной отставке канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за кризиса энергоснабжения в стране и той позиции, которую он занял, по ситуации вокруг Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.