Песков отреагировал на кадровые перестановки в руководстве стран Европы

Москва не имеет к ним отношения
Россия не имеет отношения к кадровым изменениям в руководстве европейских стран.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Политические перестановки являются внутренним делом этих государств.
"Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран, мы не собираемся никак вмешиваться, не имеем к этому никакого отношения", - подчеркнул представитель Кремля.
7 июля британский премьер Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии.
14 июля премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что решил подать в отставку, но президент Италии Серджо Маттарелла не принял ее. В этот же день премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке по собственному желанию.
Кроме того, СМИ написали о возможной отставке канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за кризиса энергоснабжения в стране и той позиции, которую он занял, по ситуации вокруг Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"