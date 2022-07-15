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Будапешт объявил о военном плане по защите венгров на Украине

13:51
  • пятница
  • 15 июля 2022

От поставок оружия Киеву Венгрия отказывается

Будапешт готов спасти и защитить венгров на Украине силой оружия, если ситуация в Закарпатье будет развиваться по чрезвычайному сценарию. По словам главы МИД Петера Сийярто, у Венгрии на этот случай подготовлен военный план.

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"В наших интересах, чтобы на востоке как можно скорее установился мир. Потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных, чтобы спасти и защитить 150 тысяч живущих в Закарпатье венгров", — цитирует министра газета Blikk.

Сийярто ранее заявил, что Венгрия отказывается поставлять Украине оружие и намерена придерживаться нейтрального статуса. По его словам, Будапешт не хочет подвергать опасности российских обстрелов 150 тысяч венгров, проживающих в украинском Закарпатье.

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