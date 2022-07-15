На западе Франции во время салюта погибли люди

Среди погибших - семилетний ребенок

Как сообщил телеканал France 24 со ссылкой на прокуратуру, в городе Шоле на западе Франции во время салюта в честь Национального праздника погибли два человека. Один из них - семилетний ребенок.

"Погибшие - брат и сестра - находились вместе с другими членами семьи в 60 м от установки для запуска фейерверка, когда около 23:10 по парижскому времени (00:10 по Москве) в механизме запуска зарядов произошел сбой", - уточнили в ведомстве.

Один из снарядов отлетел в сторону и разорвался рядом с группой людей. Еще один человек получил ожоги. Он госпитализирован.

Полиция Шоле начала расследование.

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