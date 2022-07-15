Новую версию Windows представят через два года

Microsoft сдвинула сроки

Издание Windows Central сообщило со ссылкой на внутренние источники, что компания Microsoft решила выпускать новые основные версии операционных систем Windows раз в три года.

Уточняется, что следующая итерация ОС появится в 2024-м. Изначально Microsoft планировала запуск на 2023 год, но сроки пришлось сдвинуть.

Также стало известно, что Microsoft планирует до четырех раз в год вводить в актуальную версию Windows новые функции - помимо основных обновлений.

Windows 11 была выпущена в октябре 2021 года.

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