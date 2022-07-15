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Новую версию Windows представят через два года

13:59
  • пятница
  • 15 июля 2022

Microsoft сдвинула сроки

Издание Windows Central сообщило со ссылкой на внутренние источники, что компания Microsoft решила выпускать новые основные версии операционных систем Windows раз в три года.

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Уточняется, что следующая итерация ОС появится в 2024-м. Изначально Microsoft планировала запуск на 2023 год, но сроки пришлось сдвинуть.

Также стало известно, что Microsoft планирует до четырех раз в год вводить в актуальную версию Windows новые функции - помимо основных обновлений.

Windows 11 была выпущена в октябре 2021 года.

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