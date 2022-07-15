Польша купит у США 116 подержанных танков Abrams

Свои Т-72 Варшава ранее передала Украине

Польша покупает у США больше ста бывших в употреблении танков Abrams, передает Польское радио.

"Польша купит подержанные танки Abrams у армии США. Речь идет о 116 экземплярах", - сказано в сообщении.

Первые поставки должны произойти в начале 2023 года.

Ранее Варшава передала Киеву несколько сотен танков Т-72, из-за чего в польских войсках возник дефицит бронетехники. Вместе с тем еще до этого Польша заключила контракт на покупку 250 новых Abrams.

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