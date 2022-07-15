Один из каналов сбыта лично курируется начальником главного управления разведки минобороны Украины

Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев заявил в Telegram, что украины продают в Европу поставляемое Западом оружие, в том числе ПТРК и ПЗРК, через каналы на молдавской и румынской границе - вместе с зерном.

"Оружие покупают, как нацисты, так и джихадисты, так и просто криминальные группировки, что числе и этнические", - добавил Киселев.

Он также уточнил, что один из каналов сбыта лично курируется начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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