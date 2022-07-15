ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЛНР раскрыли, кто и как скупает у Украины западное оружие

14:19
  • пятница
  • 15 июля 2022

Один из каналов сбыта лично курируется начальником главного управления разведки минобороны Украины

Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев заявил в Telegram, что украины продают в Европу поставляемое Западом оружие, в том числе ПТРК и ПЗРК, через каналы на молдавской и румынской границе - вместе с зерном.

В Госдуме оценили заявление Киева о роли западного оружия
Российский дипломат рассказал об "обезоруженном" Западе

"Оружие покупают, как нацисты, так и джихадисты, так и просто криминальные группировки, что числе и этнические", - добавил Киселев.

Он также уточнил, что один из каналов сбыта лично курируется начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Обнаруженный схрон с оружием
Обнаруженный схрон с оружием
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.