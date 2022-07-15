Минобороны рассказало об итогах встречи в Стамбуле по зерну

Предложения "в основном поддержаны"

Минобороны отчиталось об итогах переговоров по вывозу сельхозпродукции с Украины.

Так, Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций.

"Предложения Российской Федерации в основном поддержаны участниками консультаций", - сказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны отметили, что в ближайшее время завершится работа по формированию итогового документа "Черноморская инициатива".

13 июля в Стамбуле прошли консультации между представителями ООН, России, Турции и Украины по вопросу разблокирования украинских портов для осуществления вывоза сельхозпродукции.

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