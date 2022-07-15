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Директор ЦРУ неожиданно прибыл в Ереван

14:33
  • пятница
  • 15 июля 2022

В планах - встречи на высшем уровне

Уильям Бернс прибыл в Ереван утром 15 июля. Американское посольство в Армении о визите директора Центрального разведывательного управления США не предупреждало.

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"Как сообщают источники, Уильям Бернс прилетел в Ереван утром. У него запланированы встречи на высоком уровне", - говорится в сообщении агентства Sputnik Армения.

Уильям Бернс с 2005 по 2008 годы был послом США в России. Позже исполнял обязанности госсекретаря США. Россию в должности главы американской разведки Бернс посещал 2 ноября 2021 года, он встречался в Москве с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым

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Директор ЦРУ Уильям Бернс
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