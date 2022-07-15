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CAS отклонил апелляции российских клубов на отстранение от еврокубков

14:33
  • пятница
  • 15 июля 2022

Отклонена также апелляция на отстранение сборной России

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию российских клубов на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить их от участия в еврокубках, сообщила пресс-служба CAS.

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Отклонена также апелляция Российского футбольного союза на решение о недопуске сборных России к участию в международных турнирах под эгидой ФИФА.

Как объяснили в CAS, отстранение российских команд "необходимо для безопасного и упорядоченного проведения футбольных мероприятий для остального мира".

Жалобу в CAS подавали московские ЦСКА и "Динамо", петербургский "Зенит", а также ФК "Сочи".

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