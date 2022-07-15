CAS отклонил апелляции российских клубов на отстранение от еврокубков

Отклонена также апелляция на отстранение сборной России

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию российских клубов на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить их от участия в еврокубках, сообщила пресс-служба CAS.

Отклонена также апелляция Российского футбольного союза на решение о недопуске сборных России к участию в международных турнирах под эгидой ФИФА.

Как объяснили в CAS, отстранение российских команд "необходимо для безопасного и упорядоченного проведения футбольных мероприятий для остального мира".

Жалобу в CAS подавали московские ЦСКА и "Динамо", петербургский "Зенит", а также ФК "Сочи".

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