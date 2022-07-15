Бочкарев: Строительство скоропомощного стационара для ГКБ №15 завершено более, чем на половину

Открытие комплекса запланировано на 2023 год

Строительная готовность скоропомощного стационарного комплекса городской клинической больницы №15 имени Филатова составила 62%. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"В настоящее время на объекте подходят к завершению фасадные работы, продолжается черновая отделка помещений", - рассказал Бочкарев.

Строительство началось в 2020 году. Площадь четырехэтажного здания с подвалом составит 15 тыс. кв. м. Корпус рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день. По словам Бочкарева, в комплексе разместится шесть разнопрофильных операционных.

"Здесь установят самое современное оборудование, а прием пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков по степени тяжести. Прилегающую территорию благоустроят: разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, установят скамейки и урны", - пояснил он.

Открытие комплекса запланировано на 2023 год.

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