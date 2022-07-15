Путин назначил Медведева ответственным за празднование победы под Сталинградом

Президент подчеркнул особое значение этой битвы

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 80-летия разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Для организации празднования президент поручил создать оргкомитет. Его председателем назначен зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Путин в указе подчеркнул особое значение Сталинградской битвы для достижения Победы в Великой Отечественной войне.

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