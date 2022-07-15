МИД Китая показал "подарок" Евразии от Соединенных Штатов

Чжао Лицзянь напомнил о преступлениях Вашингтона

"Подарок" странам Евразии от Америки показал в соцсети официальный представитель МИД Китая. Чжао Лицзянь напомнил о жертвах и страданиях, которые принесли американские военные операции во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке.

"Подарок Евразии от США", — подписал китайский дипломат опубликованную фотографию.

На снимке представлены итоги "насаждения демократии" Вашингтоном в странах евразийского континента. Вьетнамская война: сброшено 270 миллионов бомб, 80 миллионов из них не разорвались. На устранение последствий вторжения ушло 50 лет. Война в Югославии: 78 дней бомбежек, 23 614 бомб, 400 крупнокалиберных "подарка" не разорвались.

В Афганистане до сих пор ежемесячно гибнут или остаются инвалидами после встречи с неразорвавшимися бомбами и снарядами 150 человек. В Ираке после приведения его к демократии американцами предстоит обезвредить около 25 миллионов боеприпасов.

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